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    Економіка та фінанси

    Чому військові підприємства не вивозять із Харкова: коментар голови ВЦА

    Харківський бронетанковий завод, як і інші підприємства ВПК Харківщини, не будуть евакуйовані, бо влада намагається зберегти робочі місця і податки для регіону - Чому військові підприємства не вивозять із Харкова: коментар голови ВЦА
    Харківський бронетанковий завод, як і інші підприємства ВПК Харківщини, не будуть евакуйовані, бо влада намагається зберегти робочі місця і податки для регіону
    фото: «Харьков.инфо»

    Доходи харківського обласного бюджету з початку війни упали на 30%

    Регіональна влада Харківщини намагається зберегти у області якнайбільше підприємств, оскільки місцевий бюджет і так серйозно постраждав від російського вторгнення. Про це в інтерв’ю виданню dsnews.ua заявив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

    Так, за його словами, дохідна частина бюджету знизилася майже на 30%. Саме тому влада проводить переговори із усіма підприємствами, які планують евакуюватися на захід – намагаючись допомогти їм відновити свої потужності в рідному регіоні, зберегти для Харківщини робочі місця та наповнення податками місцевого бюджету.

    Щодо підприємств вйськово-промислового комплексу, то ці об’єкти обов’язково залишаться на контрольованій Україною території Харківської області.

    «Це моє було рішення, яке я узгоджував з прем’єр-міністром, президентом і з Офісом президента. Були плани щодо евакуації. Але ми маємо зберігати робочі місця тут», – пояснив Олег Синєгубов, нагадавши, що руйнувань внаслідок російської агресії й так зазнало багато підприємств регіону, зокрема, й ті, хто до війни входили у топ-10 платників податків на всеукраїнському рівні.

    Нагадаємо, що на цю хвилину окупованою є приблизно третина території Харківської області, що не могло не позначитися на економічному житті регіону.

    Втім, зміни є і у політичних уподобаннях харків’ян. За словами Олега Синєгубова, електоральна ніше проросійських партій у регіоні скоротилася з 30% до 5-6%.

    Теги: Харків економіка війна Україна Олег Синєгубов
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    Чому військові підприємства не вивозять із Харкова: коментар голови ВЦА