Ціни на комуналку зростають: тарифи збільшилися на 25%

Витрати на природний газ досягли майже 90%, на гарячу воду і опалення – майже 15%

Витрати українців на комунальні послуги підвищились на понад 25% за останній рік.

Як повідомляють у Державній службі статистики, середня вартість утримання житла та комунпослуг, палива та газу підвищилася за квітень на 0,4%, за рік – на 26,5%.

У статвідомстві уточнюють, що, зокрема, вартість утримання та ремонту будинку упродовж року підвищилася на 5,6%, на водопостачання – на 11,5%, витрати на каналізацію – на 18,7%, на світло – на 36,6%. Витрати на природний газ сягнули майже 90%, на гарячу воду і опалення – майже 15%.

За даними Державої служби статистики, за минулий місяць споживчі ціни підвищились на 0,7%. Порівняно з квітнем минулого року – на 8,4%, а з груднем 2020-го – на 4,8%. У квітні 2021-го порівняно з квітнем 2020-го найбільше здорожчали: яйця (90%), природний газ (майже 90%), цукор (65%), олія соняшникова (майже 63%). Здешевшали найзначніше овочі (12%), взуття (4,7%), одяг (4,6%).

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

«Незалежно від ситуації на світовому ринку з ціною пшениці хліб в Україні дорожчає щомісяця на 1-1,5%. І якщо на даний момент в Україні загальна інфляція 7,5%, то за рік хліб в Україні подорожчав на 12,5% », – повідомив економіст.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

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