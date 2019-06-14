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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту зросли після нападу на танкери біля Ірану

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    <p>Щоденний попит на нафту у світі менший на 70 тисяч барелів, ніж очікувалося</p> - Ціни на нафту зросли після нападу на танкери біля Ірану

    Щоденний попит на нафту у світі менший на 70 тисяч барелів, ніж очікувалося

    Атака посилила страхи, що подібні інциденти можуть стати поширеними

    Ціна на нафту підскочила на 2% після того, як два танкери в Оманській затоці стали жертвами вірогідної атаки. Важливим фактом стало те, що місце інциденту розташоване неподалік Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина всієї нафти, спожитої у світі.

    Як пише Reuters, атака посилила страхи, що подібні інциденти можуть стати поширеними. А це вплинуло б на потік нафти з Близького Сходу, особливо якщо страхові компанії почнуть скорочувати покриття для рейсів через Ормузьку протоку. Тоді логістичні компанії припинять виконувати доставки в регіоні.

    «Атаки такого типу завжди викликають занепокоєння. Але вплив на власників танкерів, які припинять здавати в оренду свої судна, а також відмова страхових компаній забезпечувати покриття можуть ще більше погіршити проблему з поставками», - сказав аналітик Енді Ліпов з Lipow Oil Associates.

    Брокери повідомили виданню, що власники нафтових танкерів DHT Holdings і Heidmar призупинили нові замовлення для Близького Сходу. «Це друга атака за місяць. Ставка страхового ризику зростає», - пояснив партнер Again Capital LLC Джон Кілдафф.

    Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,09 долара або на 1,8%. Барель коштував 61,06 станом на 11:11 за Центральним часом. Ф’ючерси WTI подорожчали на 1,06 долар, або на 2,1%. Барель коштував 52,22 долара.

    Разом з тим, за словами аналітика PetroMatrix Олівера Джейкоба, стрибок цін «поки був досить стриманим».

    «Занепокоєння через зростання попиту досі великі. Запаси США зростають дуже стрімко», - пояснив він.

    За даними ОПЕК, щоденний попит на нафту у світі менший на 70 тисяч барелів, ніж очікувалося. В організації раніше прогнозували, що цього року показник буде становити близько 1,14 мільйона барелів на день.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в затоці Омана.

    Джерело: УНІАН

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