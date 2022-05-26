Ціни на популярну в Україні ягоду впали майже вдвічі

За тиждень ціна полуниці знизилася в середньому на 37%

Ціна суниці садової (полуниці) на українському ринку продовжує знижуватися. Якщо ще два тижні тому за кілограм ягоди просили більше 100 грн, то зараз вона коштує 40-80 грн/кг. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Відзначається, що на сьогодні суниця садова місцевого виробництва надходить у продаж по 40-80 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. Також на поточному тижні знизилися ціни і на імпортну ягоду виробництва Польщі та Туреччини – в межах 80-100 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами аналітиків, виробники даної ягоди зіткнулися з досить великою кількістю проблем.

«По-перше, це квітневі заморозки, які в основному пошкодили ранні сорти суниці садової. По-друге, окупація Херсонської області, фермери якої одними з перших починали продавати дану ягоду з відкритого грунту», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди з Херсона та продукти українських торгових марок.