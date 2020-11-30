Cписання старих вагонів, запропоноване Укрзалізницею – компроміс, що допоможе уникнути дефіциту, – нардеп

Rомпромісне рішення дозволить «Укрзалізниці» уникнути одномоментного списання 11 тисяч одиниць вагонів

Компромісне рішення від «Укрзалізниці» щодо обмеження терміну експлуатації лише напіввагонів допоможе уникнути дефіциту рухомого складу на ринку перевезень та збитків для бізнесу. Про це написав народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook.

«Після недолугого рішення Мінтрансу щодо термінів експлуатації вагонів та спротиву експертів та бізнесу, в Укрзалізниці запропонували свій варіант. Компанія пропонує обмежити 33 роками тільки термін служби напіввагонів. Що стосується зерновозів, то термін їх служби УЗ пропонує обмежити 45 роками», - написав Скічко.

За його словами, таке компромісне рішення дозволить «Укрзалізниці» уникнути одномоментного списання 11 тисяч одиниць вагонів та необхідності інвестувати значні кошти в купівлю нових на заміну.

«В «Укрзалізниці» розуміють ризики, з якими зіткнеться бізнес в Україні, якщо наказ Мінтранса виконувати в нинішньому вигляді. Та й сама УЗ зазнає колосальних збитків – їм доведеться списати 62 % своїх напіввагонів та 100% зерновозів. А це понад 11 000 одиниць техніки!», – написав Скічко.

Депутат вважає, що цей компроміс допоможе уникнути дефіциту рухомого складу на ринку перевезень і надасть бізнесу додатковий час для оновлення своїх парків.

Нагадаємо, Міністерство інфрастуктури ініціювало обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів до 33-х років. Пізніше Державна регуляторна служба заблокувала цю ініціативу як таку, що не має достатніх обгрунтувань.

Пізніше АТ «Укрзалізниця» запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками лише термін служби піввагонів, а використання зерновозів – терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, найкращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що раптове списання всіх старих вагонів неприпустиме, оскільки це може спричинити проблеми на ринку перевезень. На його думку, потрібно встановити перехідний період.

Водночас президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков наголошував, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.