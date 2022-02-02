Дефіцит паперу: книжки можуть стати розкішшю

Друк підручників опинився під загрозою

В Україні утворився дефіцит сировини для якісного паперу. Загалом папір в Україні виготовляють вісім фабрик, і лише дві з них – Зміївська та Коростишівська – роблять папір для книжок. Але їхніх потужностей не вистачає, щоб задовільнити потреби видавництв: з необхідних 60-90 тисяч тонн на рік виготовляють лише п'ять, йдеться в сюжеті «Фактів» на ICTV.

До того ж дефіцит якісного паперу відчувається в усьому світі. Під час пандемії значно зросла онлайн-торгівля і відповідно потреба в пакуванні. Через це підприємства, в тому числі українські, переорієнтуються на виготовлення крафтового паперу.

Водночас Україна активно експортує макулатуру, яка могла б іти на виготовлення книжок. Папір можна було б також імпортувати з Євросоюзу, але, порівняно з минулим роком, ціна зросла вдвічі – до 1800 євро за тонну. З іншого боку, придбати його все одно не вийде – для України діють квоти: не більше 2000 тонн на рік.

На тлі державної програми «єПідтримка» і зростання попиту на книги українці вже відчули, що замовлення з інтернет-книгарень доводиться чекати по кілька тижнів. У видавництвах прогнозують, що через дефіцит паперу книги можуть подорожчати щонайменше на 30%, при цьому наклади зменшатся вдвічі, а друкарні не зможуть виготовити навіть шкільні підручники.

Приміром, в однієї з найбільших в Україні друкарень «Фактор-друк» (Харків) щомісячна потреба в якісному білому папері складає близько 800 тонн. Генеральна директорка Тетяна Гринюк розповіла журналістам, що купити вдається не більше половини від цього обсягу. Якщо раніше 70% паперу доводилось купувати за кордоном, то тепер неможливий і такий варіант.

Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін вважає, що для виходу з цієї кризи Україна має заборонити вивіз макулатури і зняти ПДВ на папір, який використовується для друку книжок. Також уряд має звернутися до Швеції, Фінляндії, Польщі (найбільших виробників паперу) з проханням збільшити квоти на друкарський папір. Ще один варіант – виготовляти в Україні папір з іншої сировини, наприклад, зі соломи.

Ми вже писали, що українські видавництва зіткнулися з дефіцитом паперу: книжки можуть стати розкішшю.

Також тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%.

Стрімко зростаючий попит на коробки і пакувальні матеріали під час пандемії призвів до скорочення виробництва паперу в Північній Америці.

Раніше стало відомо, що соцмережі скаржаться на українські книгарні: деталі скандалу.