Декларування доходів. Останній день, коли українці можуть відзвітувати за 2020 рік

Декларування доходів стосується не лише державних службовців

Сьогодні, 30 квітня, останній день для подання декларації про доходи та майновий стан фізосіб за 2020 рік.

Закон зобов'язує кожного українця щорічно заповнювати та подавати податкові декларації. Цей обов'язок поширюється навіть на іноземців, які отримують доходи на території нашої країни, нагадує ЕП.

При цьому обов'язок щодо подання декларації вважається виконаним, якщо людина отримувала доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків по депозиту або з продажу майна з нотаріальним посвідченням. У цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів, які платять податки за них.

Так, податковими агентами є роботодавці, нотаріуси, банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди. Оскільки вони вже втримали податки з доходів громадян і сплатили їх, подавати декларацію не потрібно.

Якщо ж громадянин отримав гроші від іншої фізособи, компанії, свого роботодавця або від здачі майна в оренду, і з цих коштів податків ніхто не заплатив, то подавати декларацію про доходи потрібно обов'язково. Найпоширеніші випадки, які зобов'язують людини подавати декларацію, – отримання доходів від оренди майна, отримання подарунків або будь-яких інших матеріальних благ або доходів.

Люди, які здійснюють незалежну професійну діяльність (художники, репетитори, бухгалтери, юристи) і мають реєстрації в податковій, щорічно подають декларацію, сплачуючи податки з чистих доходів.

Головною особливістю декларування доходів фізичними особами в 2020-му було продовження терміну подання звітності до 1 липня 2020 року. Цього року депутати також внесли деякі зміни в процес декларування, однак не стали продовжувати кінцевий термін подачі декларації.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. За законопроєкт, що передбачав штраф і лише обмеження волі за брехню в е-деклараціях, проголосували 289 депутатів.

Національне агентство з питань запобігання корупції тоді виступило з критикою законопроєкту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.