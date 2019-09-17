Депутат вимагає від НАБУ зупинити корупцію в «Центренерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бондар зазначає, що за повідомленнями ЗМІ, «Центренерго» взяли під контроль бізнесмени, що входять до сфери впливу Коломойського, та запровадили корупційну схему, внаслідок якої державі завдають значних збитків

У держкомпанії «Центренерго» запроваджено злочинну схему, внаслідок якої державі завдано значних збитків, а підприємство штучно доводять до банкрутства. Про це йдеться у зверненні народного депутата України Михайла Бондаря до керівництва Міністерства енергетики, Національного антикорупційного бюро та Фонду держмайна.

Депутат зазначає, що за повідомленнями ЗМІ, держкомпанію «Центренерго» взяли під контроль бізнесмени, що входять до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, та запровадили корупційну схему, внаслідок якої державі завдають значних збитків.

«На «Центренерго» реалізується корупційна схема, яка містить дві складові – закупівля російського вугілля по завищеній ціні у підприємства афільованого з т.з. групою «Приват», та продаж електроенергії по заниженій ціні на користь підприємств, що також входять до групи «Приват», - говориться в депутатському зверненні.

Зокрема, вугілля на «Центренерго» постачається компанією «Нафта Форс» за ціною 2,7 тис.грн за тонну без вартості доставки, що на 40% вище, ніж за формулою «Роттердам+». Водночас вироблену електроенергію «Центренерго» продає підприємствам бізнесмена Коломойського за ціною 1,3 грн за 1 кВт-г., в той час як її собівартість складає 1,9 грн за кВт-г.

«Внаслідок цієї корупційної схеми наноситься шкода інтересам держави через завдання подвійних збитків державному «Центренерго» та через скорочення бази оподаткування, що призводить до неотримання державою податків», - зазначається в зверненні.

Депутат висловив стурбованість фінансовими результатами компанії, яка за перше півріччя 2019 року отримала збитки в розмірі 1,2 млрд грн. Та наголосив, що це фактично унеможливлює приватизацію «Центренерго», оскільки збитковим підприємством не зацікавляться інвестори.

За словами депутата, є всі підстави стверджувати, що в «Центренерго» створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються державні кошти, а компанія штучно доводиться до банкрутства, і просить керівництво Міненергетики, НАБУ та ФДМ перевірити ці факти.

Нагадаємо, раніше ексголова Луганської обласної військово-цивільний адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляв, що НАБУ має розібратися з корупційними зловживаннями в держкомпанії «Центренерго», яка закуповує російський вугілля за завищеними цінами у компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу навколо «Центренерго». Економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що Ігор Коломойський повністю контролює держкомпанію «Центренерго» і не зацікавлений в її приватизації.