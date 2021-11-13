  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В уряді очікують, що з наступного тижня епідемія коронавірусу піде на спад

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд не планує зменшувати темпи вакцинації від коронавірусу - В уряді очікують, що з наступного тижня епідемія коронавірусу піде на спад

    Уряд не планує зменшувати темпи вакцинації від коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    Денис Шмигаль сподівається на спад захворюваності на коронавірус вже з наступного тижня

    З наступного тижня в Україні почнеться спад захворюваності на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Закарпатської області, повідомив «Інтерфакс-Україна».

    «На жаль, в Україні більшість областей перебуває в «червоній» зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього й наступного тижня буде спад», – сказав він.

    Він попередив, що спад захворюваності не означає, що можна зменшувати темпи вакцинації.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

    Читайте також:
    Теги: смерть епідемія Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В уряді очікують, що з наступного тижня епідемія коронавірусу піде на спад