В уряді очікують, що з наступного тижня епідемія коронавірусу піде на спад
Уряд не планує зменшувати темпи вакцинації від коронавірусу
Денис Шмигаль сподівається на спад захворюваності на коронавірус вже з наступного тижня
З наступного тижня в Україні почнеться спад захворюваності на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Закарпатської області, повідомив «Інтерфакс-Україна».
«На жаль, в Україні більшість областей перебуває в «червоній» зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього й наступного тижня буде спад», – сказав він.
Він попередив, що спад захворюваності не означає, що можна зменшувати темпи вакцинації.
Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.