Система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду
Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році
Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду від Apolitical, глобальної навчальної платформи для світових урядів. Про це повідомляє Apolitical.
Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (Робити більше з меншими ресурсами).
Скріншот публікації
Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень.
Нагадаємо, в Україні змінилися правила оренди державного майна.
Як повідомлялося, «Укроборонпром» продаватиме списане майно на ProZorro.
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