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    Економіка та фінанси

    Система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду

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    Система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду

    Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році

    Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду від Apolitical, глобальної навчальної платформи для світових урядів. Про це повідомляє  Apolitical.

    Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (Робити більше з меншими ресурсами).

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    Скріншот публікації

    Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень.

    Нагадаємо, в Україні змінилися правила оренди державного майна.

    Як повідомлялося, «Укроборонпром» продаватиме списане майно на ProZorro.

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    ProZorro майно
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