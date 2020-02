Система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду



Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році

Електронна система публічних закупівель Prozorro отримала міжнародну нагороду від Apolitical, глобальної навчальної платформи для світових урядів. Про це повідомляє Apolitical.

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (Робити більше з меншими ресурсами).

Скріншот публікації

Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень.

