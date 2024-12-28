Підвищення тарифів «Укрзалізниці». ЗМІ оцінили наслідки

Виторг «УЗ» за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до скорочення робочих місць та падіння ВВП – прогноз аналітиків

«Укрзалізниця» пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%. У результаті цього «УЗ» планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу. Втім, рішення про індексацію ще має затвердити Кабінет міністрів. Наслідки такого рішення – втрата конкурентоздатності нашої продукції та скорочення робочих місць, пише GMK Center.

«За оцінками «УЗ», логістична складова у вартості вантажів зросте для залізної руди орієнтовно на 2,7%, для вугілля і чорних металів – до 1%. Водночас у галузі очікують набагато істотнішого абсолютного ефекту: додаткові витрати на логістику ГМК становитимуть 8-10 млрд грн, а тільки в одного «АрселорМіттал Кривий Ріг» – понад 1,4 млрд грн на рік», – вказує видання.

Крім того, це може стати причиною падіння обсягів перевезень «Укрзалізниці», і як наслідок – падіння доходів замість очікуваного прибутку, адже ряд перевізників просто відмовляться від послуг державного монополіста, вказують аналітики.

«Збільшення тарифу на 37% викреслить нафтопродукти з номенклатури перевезень «УЗ» остаточно. Бензовозів більш ніж достатньо, їхня кількість із 2021 року зросла вчетверо», – каже директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Додатково ймовірне повернення 2025 року до питання зближення тарифних класів може призвести до ще більшого збільшення витрат вантажовідправників. Це у перспективі стане причиною скорочення обсягів виробництва або навіть повної зупинки підприємств – адже це логічний наслідок зростання собівартості та втрати конкурентоспроможності на експортних ринках.

Підприємства галузі не можуть тривалий час працювати у збиток або на межі рентабельності, вказує видання.

«Також серед наслідків – скорочення надходжень до бюджету і валютних надходжень у країну, що позначиться на всій українській економіці, зростання інфляції та скорочення робочих місць. Підприємства ГМК є містоутворюючими для частини місцевих бюджетів. За рахунок їхніх податкових надходжень і прямих витрат частково фінансується місцева соціальна інфраструктура. Скорочення виробництва призведе до погіршення фінансового становища та вимушеного зниження соціальних видатків, а сукупно це може призвести до зростання соціальної нестабільності у країні», – резюмує GMK Center.

Як відомо, «УЗ» завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку у 1,66 млрд грн. Виторг «УЗ» за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати і ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що тарифне питання стане вирішальним іспитом для міністра відновлення Олексія Кулеби: йому доведеться обирати між державною компанією, яка нарощує витрати і хоче підвищення тарифів, та добробутом і розвитком економіки та місцевих громад.