Honda та Nissan ведуть переговори про злиття

Два найбільші японські автовиробники борються з китайськими конкурентами і слабким споживчим попитом на електромобілі

Японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor ведуть попередні переговори про злиття у зв'язку з зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі. Про це пише газета Finacial Times.

За даними, обидві компанії «вивчають спосіб об'єднання, який допоможе їм краще конкурувати». У разі злиття у світовому автопромі з'явиться гігант із активами $52 млрд. Він стане третім за величиною автовиробником у світі після Toyota та Volkswagen, що дозволить залучити інвестиції для того, щоб конкурувати з Tesla та китайською BYD.

BYD, провідний виробник автомобілів КНР, у другому кварталі 2024 обігнав за обсягом глобальних продажів Honda Motor і Nissan Motor і вийшов на сьоме місце у світі. Він збільшив обсяг свого збуту на 40% порівняно з показником у той же період рік тому.

Як свідчить Finacial Times, злиття позначиться на Mitsubishi Motors, у якій Nissan має майже 27% частку, і, у свою чергу, може стати частиною розширеної компанії. Три бренди могли б щороку виготовляти майже 8 млн автомобілів.

До слова, в Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.