Держборг України в квітні збільшився на 1,3%



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При цьому в гривні державний і гарантований державою борг зменшився на 2,7% до 2,196 трлн грн

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня становить 1 934,89 млрд гривень ($71,74 млрд) проти 1 988,81 млрд гривень ($70,87 млрд місяцем раніше)

У квітні держборг України збільшився на 1,05 млрд доларів (1,3%) до 81,43 млрд доларів, зазначають у Мінфіні.

При цьому в гривні державний і гарантований державою борг зменшився на 2,7% до 2,196 трлн грн.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня становить 1 934,89 млрд гривень (71,74 млрд доларів) проти 1 988,81 млрд гривень (70,87 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць знизився з 40,34 млрд до 40,17 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг скоротився з 856,83 млрд гривень до 851,58 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 30,53 млрд до 31,57 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 квітня становить 261,47 млрд гривень, або 9,69 млрд доларів.

«Традиційно, ключовим фактором впливу на стан державного боргу були коливання на валютному ринку. За даними Національного банку, ревальвація гривні до долара США в квітні 2020 року склала 4,04%. Активність інвесторів в умовах світової пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки була невисокою. Із чотирьох аукціонів, запланованих Мінфіном на квітень, фактично проведений був тільки один. За підсумками аукціонів 28 квітня на фінансування державного бюджету було залучено 9,8 млрд гривень», - зазначають у Мінфіні.

Середньозважена ставка прибутковості за тримісячними паперами становить 11,24%, а сума залучених ресурсів - понад 5,3 млрд гривень.

«Ще близько 4,5 млрд грн державний бюджет отримав від розміщення шести і восьмимісячних облігацій, номінованих у доларах США. Середньозважена ставка прибутковості за цими паперами становить 3,29% і 3,5% відповідно. Міністерство фінансів у звітному періоді здійснило виплати 9,9 млрд грн із погашення державного боргу і 9 млрд грн з обслуговування», - резюмували в Мінфіні.