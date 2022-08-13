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З українського порту вийшов ще один караван із зерном

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З українського порту вийшов ще один караван із зерном
Судно Fulmar S з 12 тис. тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун
фото: Адміністрація морських портів України

Зерновим коридором забезпечується експорт українського продовольства

У суботу, 13 серпня, з порту «Чорноморськ» вийшли ще два судна з українським продовольством. Про це повідомляє міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

У рамках зернового коридору вийшли:

  • судно Fulmar S під прапором Барбадосу з 12 тис. тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
  • судно Thoe під прапором Маршаллових островів із 3 тис. тонн насіння соняшнику вирушило в Текірдаг.

Нагадаємо, 12 серпня п’ятий караван з українським продовольством вирушив із портів «Чорноморськ» та «Південний». У його складі судно Sormovskiy 121, яке вийшло з порту «Чорноморськ», та балкер Star Laura з порту «Південний». На їх борту понад 63 тис. тонн агропродукції.

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Крім того, 12 серпня в порт «Південний» прибуло під завантаження судно Brave Commander під прапором Ліберії.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»

Теги: ООН Туреччина експорт Україна росія війна зерно

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