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    Економіка та фінанси

    Добовий обіг криптовалюти в Україні досяг мільярда гривень

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    Відсутність правового регулювання ринку криптовалюти непокоїть фахівців - Добовий обіг криптовалюти в Україні досяг мільярда гривень
    Відсутність правового регулювання ринку криптовалюти непокоїть фахівців
    Фото з відкритих джерел

    Інформація не підтверджена офіційними даними через відсутність правового регулювання – Мінцифри

    В Україні обіг криптовалюти становить 1 млрд грн на добу. Про це повідомив радник віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк, пише UBR.ua .

    За його словами, ринок віртуальних активів – це один з найбільш цікавих і перспективних у світі. В Україні обіг криптовалюти не підтверджений інформацією на офіційному рівні, тому що немає регулювання, і це викликає жаль, зазначив Дем'янюк.

    Чиновник стверджує, що криптовалюта без урахування державних облігацій в 50 разів перевищує вклади в українські гривневі акції та цінні папери без урахування облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП).

    «В останні півтора року Мінцифри поставило перед собою завдання створити регулювання цього ринку», – сказав Дем'янюк. І додав, що відсутність правового регулювання – головна проблема в цьому питанні.

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    Теги: ринок чиновник криптовалюта радник
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    Добовий обіг криптовалюти в Україні досяг мільярда гривень