Добовий обіг криптовалюти в Україні досяг мільярда гривень

Інформація не підтверджена офіційними даними через відсутність правового регулювання – Мінцифри

В Україні обіг криптовалюти становить 1 млрд грн на добу. Про це повідомив радник віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк, пише UBR.ua .

За його словами, ринок віртуальних активів – це один з найбільш цікавих і перспективних у світі. В Україні обіг криптовалюти не підтверджений інформацією на офіційному рівні, тому що немає регулювання, і це викликає жаль, зазначив Дем'янюк.

Чиновник стверджує, що криптовалюта без урахування державних облігацій в 50 разів перевищує вклади в українські гривневі акції та цінні папери без урахування облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП).

«В останні півтора року Мінцифри поставило перед собою завдання створити регулювання цього ринку», – сказав Дем'янюк. І додав, що відсутність правового регулювання – головна проблема в цьому питанні.

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