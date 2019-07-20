Долар подешевшав перед виборами на 22 копійки
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/долар
Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,81 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Національний банк України встановив наступний офіційний курс валют:
100 доларів США — 2581.5345 гривні
100 євро — 2898.0306 гривні
10 російських рублів — 4.1064 гривні.
100 польських злотих — 680.7523 гривні.
При цьому курс долара на 19 липня становив 2603,0049 гривень за 100 доларів.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.