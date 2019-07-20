Долар подешевшав перед виборами на 22 копійки



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,03 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,81 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України встановив наступний офіційний курс валют:

100 доларів США — 2581.5345 гривні

100 євро — 2898.0306 гривні

10 російських рублів — 4.1064 гривні.

100 польських злотих — 680.7523 гривні.

При цьому курс долара на 19 липня становив 2603,0049 гривень за 100 доларів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.