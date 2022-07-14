Долар стрімко дорожчає: експерти прогнозують проблеми

До війни в Україні було кілька великих гравців, які постачали банкноти літаками, зараз цього немає

Понад тиждень долар на готівковому ринку стрімко дорожчає. Наразі готівкові курси майже на 10 грн відірвалися від офіційного курсу НБУ, який залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/$ з першого ж дня війни з Росією. Про це пише Forbes.

8 липня НБУ скасував обмеження для імпортерів, яке дозволяло купувати валюту лише під купівлю товарів, що входять до переліку критичного імпорту (затверджується Кабміном). До цього список покривав близько 90% імпортних позицій, які постачалися до України до війни. Втім, серед 10%, що залишилися під забороною, були такі масові імпортні товари, як, наприклад, одяг або вина.

Теоретично одномоментний вихід на ринок нових імпортерів міг би додати попиту на валюту, однак лише за умов вільного курсоутворення на міжбанку. Зараз бізнес продовжує продавати та купувати валюту за фіксованими 29,25 грн/$. Попит перекривається надходженням валютного виторгу експортерів або інтервенціями НБУ.

За словами співрозмовника в одному з найбільших банків, який спеціалізується на роботі з корпоративними клієнтами, активність імпорту зросла, однак не радикально.

«Більшість імпортерів поки лише аналізують можливість відновити чи наростити діяльність, – каже він. – Навіть за бажання це не так просто логістично: залізниця зафрахтована на місяці вперед, на кордонах і без того черги з фур».

Зростання попиту на міжбанку зараз і без того слабко впливає на готівковий курс.

«Я не думаю, що зростання курсу повʼязано зі скасуванням обмежень для імпортерів, – зазначає голова відділу аналітики Adamant Capital Костянтин Фастовець. – Готівковий ринок та міжбанк розірвані, перетоків між ними майже немає».

Тиждень тому ПриватБанк різко підвищив курс, який встановлюється для закордонних операцій із гривневими картками. Одразу ж це зробили й інші банки.

Двоє співрозмовників у великих фінансових установах пояснюють це реакцією так званих карткових туристів – учасників роздрібного валютного ринку, які заробляли завдяки обмеженням НБУ, що створили передумови для існування кількох курсів.

Інша, більш парадоксальна, причина зростання курсу може полягати у тому, що саме «картковий туризм» під час війни став значним каналом постачання до України валютної готівки, каже Фастовець з Adamant Capital.

«Зміна курсів у банках якщо не перекриє його, то зробить істотно меншим», – припускає він.

Можливу проблему з наявністю готівки не виключає і співрозмовник у топменеджменті одного з найбільших банків.

«До війни в Україні було кілька великих гравців, які постачали банкноти літаками, зараз цього немає», – підтверджує співрозмовник.

Цей фактор відрізняє нинішню ситуацію від періоду подорожчання долара у другій половині травня (курс чорного ринку на піку – 38,5 грн/$), вважає Фастовець. «Тоді це мало під собою переважно психологічне підґрунтя, – зазначає він. – Зараз ми бачимо вплив з боку пропозиції валюти, адже правила гри на ринку змінилися».

Нагадаємо, напередодні гривня «просіла». Як повідомлялося, курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.