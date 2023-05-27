Долар злетить: експерт озвучив прогноз на найближчі роки
Експерт прогнозує, що у 2025-му середній курс долара складе 43,6 гривні за долар
Середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 гривні за долар, а до кінця року він зросте до 43 гривень за долар. Такий прогноз озвучив директор з інвестицій і глава департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина на конференції з інвестицій Invest Talk Summit, зазначивши, що в 2025 році гривня продовжить слабшати. Про це передає «Мінфін».
Експерт прогнозує, що у 2025-му середній курс долара складе 43,6 гривні за долар, а завершить рік на рівні 44 гривень за долар.
Водночас Щербина назвав головний фактор, який особливо впливатиме на курс долара. Це регулювання валютного ринку Нацбанком.
«Поки ми перебуваємо в лещатах, але зняття обмежень буде впливати на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження, і ми не знаємо, як він відреагує, коли вони будуть зняті, яким буде попит на валюту», – вважає експерт.
Нагадаємо, у світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні.
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