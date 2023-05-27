Долар злетить: експерт озвучив прогноз на найближчі роки

Головний фактор, який особливо впливатиме на курс долара, це регулювання валютного ринку Нацбанком

Експерт прогнозує, що у 2025-му середній курс долара складе 43,6 гривні за долар

Середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 гривні за долар, а до кінця року він зросте до 43 гривень за долар. Такий прогноз озвучив директор з інвестицій і глава департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина на конференції з інвестицій Invest Talk Summit, зазначивши, що в 2025 році гривня продовжить слабшати. Про це передає «Мінфін».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт прогнозує, що у 2025-му середній курс долара складе 43,6 гривні за долар, а завершить рік на рівні 44 гривень за долар.

Водночас Щербина назвав головний фактор, який особливо впливатиме на курс долара. Це регулювання валютного ринку Нацбанком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поки ми перебуваємо в лещатах, але зняття обмежень буде впливати на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження, і ми не знаємо, як він відреагує, коли вони будуть зняті, яким буде попит на валюту», – вважає експерт.

Нагадаємо, у світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні.