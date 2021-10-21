Довибори на Черкащині: хто з кандидатів у нардепи найбагатший

Згідно з деклараціями, частина з кандидатів у 2020 році мала мільйонні активи, а дехто не заробив ані копійки

У проміжних виборах народних депутатів на Черкащині візьмуть участь 25 кандидатів

У проміжних виборах народних депутатів на Черкащині (округ 197) 31 жовтня візьмуть участь 25 кандидатів. Згідно з деклараціями, частина з них у 2020 році мала мільйонні активи, а дехто не заробив ані копійки. Рух «Чесно» проаналізував статки та майно тих, хто балотується у народні депутати від Черкащини.

Найбагатшою виявилася кандидатка Тетяна Радченко. Спочатку вона балотувалася від ОПЗЖ, а потім стала самовисуванкою. Жінка не мала жодного доходу торік, однак має готівкою долари, євро та гривні. У гривневому еквіваленті всі заощадження та доходи складають близько 20 мільйонів гривень. Кандидатці ще належить чверть квартири у Києві на 69 квадратних метрів.

На другому місці за кількістю грошей – самовисуванець Владислав Голуб. Він задекларував €51 тисячу та $337 тисяч. Дохід його родини торік – 628 тисяч гривень. У гривневому еквіваленті всі заощадження та доходи склали майже 12 мільйонів гривень.

Третій за доходами та активами – Роман Сущенко, кандидат від «ЄС». Минулого року його родина заробила 334 тисячі гривень, серед активів – $240 тисяч доларів, €37 тисяч та 223 тисячі гривень. У гривневому еквіваленті всі заощадження та доходи склали 8,7 мільйона гривень.

Кандидат від партії «Могутня Україна» Владислав Пильник. Основний дохід, 208 тисяч гривень, кандидат отримав у ГО «Платформа ініціатив країни». Разом із дружиною зберігають готівкою 65 тисяч доларів.

Андрій Іллєнко, який балотується на окрузі від «Свободи», задекларував торік 492 тисячі гривень доходу. Дружина Іллєнка має дві квартири у Києві, сам Андрій Іллєнко разом із матір'ю Людмилою Єфіменко володіє однією квартирою у столиці

Золотоніський міський голова Віталій Войцехівський, який балотується від «Слуги народу», заробив торік на посаді мера 795 тисяч гривень (в середньому – 66 тисяч гривень у місяць). Зарплата мера міста з населенням 28 тисяч жителів більша, ніж у більшості мерів обласних центрів і навіть більша, ніж у мера столиці. При тому, що бюджет Золотоніської громади складає близько 200 мільйонів гривень, а Києва – понад 60 мільярдів. Однак активів у родини політика не багато – всього 23 тисячі гривень.

За кількістю авто перемагає кандидат від партії «Блок Едуарда Гурвіца» Григорій Козьма. У його родини задекларовано сім автомобілів: чотири його особистих та ще три — жінки, з якою він проживає, але не перебуває у шлюбі.

Графіка: chesno.org. Для збільшення натисніть на зображення

Є також низка кандидатів, які не мають взагалі жодних доходів. Таких кандидатів шестеро. Крім двох уже клонів Голуба, це представники партій «Нові обличчя», «Справжньої України» та «Влади народу». Разом з партійними висуванцями є ще одна самовисуванка, яка не заробила торік і гривні. Це – Юлія Гершун. Зате кандидатка задекларувала $239 тисяч готівкою та прикраси. З-поміж прикрас: годинник Rolex, сережки/кольє Van Cleef & Arpels, кулон Tiffany&Co. Кандидатка також володіє картиною, стародавньою іконою та скульптурою. Водночас немає нерухомості чи автомобілів.

Між тим, у 2017 році Юлія Гершун працювала журналістом червоної доріжки на «Євробаченні». Тоді ж ведучим фестивалю був глава Черкаської ОДА Олександр Скічко. Після проведення заходу Гершіна, Скічко і третій ведучий – Володимир Остапчук знялися у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю, де сама Юлія позувала у білизні.

Без будь-яких грошей – також кандидати Петро Кур’ят від «Справжньої України» та Антон Подчапко від «Влади народу».

Наталія Степушенко від партії «Нові обличчя» задекларувала стипендію у розмірі 5 тисяч гривень від «Служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради», яка розташована на Київщині, а балотується кандидатка на Черкащині. Ні нерухомості, ні автомобілів у кандидатки немає.

Тамара Звягінцева від партії «Християнський рух» задекларувала пенсію розміром 21 600 гривень, а самовисуванець, радник Черкаського міського голови Леонід Даценко – благодійну допомогу розміром 11 212 від Черкаської обласної ради та Червоного хреста, а також 27 600 гривень пенсії дружини.

До слова, поліція Черкащини розпочала розслідування у зв’язку з реєстрацією «двійника» кандидата у народні депутати на 197 окрузі.