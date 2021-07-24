Дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства, – міністр

Температурний режим зріс більш як на 1° за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства

Глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози для сільського господарства

Подальші зміни температурного режиму можуть призвести до того, що дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час «Національного діалогу з продовольчих систем», передає «Укрінформ».

Лещенко зазначив, що сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ «на сотні кілометрів».

«Ми бачимо, що температурний режим зріс більш як на 1° за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об’єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо дійти до ситуації, коли 2/3 території України стануть зоною ризикованого землеробства», – сказав Лещенко.

На переконання урядовця, глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози для сільського господарства – насамперед, зниження продуктивності виробництва, втрати стійкості екосистем, погіршення якості життя людей.

«Ми вважаємо, що нам потрібно переходити до більш ощадливих засобів обробітку ґрунту з точки зору технологій. Збільшити частку органічної продукції. Дуже суттєвою є реалізація політики зрошення і меліорації, стратегія якої була закладена урядом ще в 2019 році», – наголосив міністр.

На його переконання, дуже важливим є питання «про покарання і контроль за незаконне розорювання природоохоронних територій, відновлення лісосмуг», а також група питань стосовно «консервації земель з метою заліснення, залужнення і ревіталізації».

На часі – необхідність повномасштабного перегляду механізмів реалізації як аграрної, так і екологічної політики, вважає міністр.

За словами Лещенка, «дружнє до довкілля виробництво є визначальним фактором сталого розвитку сільського господарства. Тож Європейський зелений курс визначає дорожню карту, в рамках якої Україна може здійснити трансформацію відповідно до тих кліматичних викликів, які нині виникають».