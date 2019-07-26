Ефективність держпідтримки української аграрної галузі нульова, – заступник гендиректора «Укрлендфармінга»



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Фото: пресслужба Укрлендфармінгу

Лобода: Держава повинна займатися пошуком нових ринків збуту цієї продукції і забезпечувати аграріїв достатньою кількістю вагонів для перевезення зерна

Ефективність державної підтримки української аграрної галузі нульова і не сприяє підвищенню ефективності вітчизняних сільгоспвиробників. Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН заступник генерального директора одного з найбільших агрохолдингів Європи – групи компаній «Укрлендфармінг» - Василь Лобода.

«Я, як людина, яка пропрацювала майже десять років у державних установах і тепер працює в бізнесі, взагалі не можу оцінити існуючу державну підтримку як якісну і таку, що впливає на ефективність і результативність... Це сльози. Ефективність існуючих програм державної підтримки АПК, на мою думку, нульова», - сказав він.

За словами Василя Лободи, для ефективної підтримки галузі рослинництва, держава повинна займатися пошуком нових ринків збуту цієї продукції і забезпечувати аграріїв достатньою кількістю вагонів для перевезення зерна. Також держава повинна зацікавити виробників у будівництві нових потужностей, забезпечивши низькі відсотки за кредитами.

Що стосується підтримки тваринництва, Лобода наголосив, що цей напрям має стати пріоритетом державної політики в сфері АПК.

«Державі необхідно повністю взяти на себе дотування тваринництва. Цей рік покаже, наскільки зменшиться поголів'я в Україні. Ні в одній країні світу - ставлю три знаки оклику - тваринництво не йде самостійно. Дотуються або кормові групи, а це становить 50% собівартості молока і м'яса, або поголів'я, яке утримується, або виробництво якої-небудь продукції. Тваринництво забезпечує національну продовольчу безпеку та несе соціальну функцію, тому його необхідно підтримувати. При цьому тваринництво однозначно повинно підтримуватися і малих, і середніх, і великих підприємствах», - зазначив Лобода.

Він додав, що якщо в 1991 році в Україні налічувалося 26 млн голів великої рогатої худоби в господарствах всіх форм власності, то на сьогодні сільськогосподарські підприємства і господарства населення утримують не більше двох мільйонів голів, і цей показник продовжує скорочуватися катастрофічними темпами.

«Я впевнений, що в Україні можна утримувати від 35 до 40 млн голів великої рогатої худоби. Українська м'ясна продукція була б дуже привабливою в світі завдяки зручній логістики, у нас є потенціал щодо нарощування експорту», - сказав Лобода.

«Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих груп кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць «Імперово Фудз», сучасні птахокомплекси «Авіс» і «Чорнобаївське», загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.