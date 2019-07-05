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    Економіка та фінанси

    Екс-керівник митниці Макаренко оцінив ймовірність звільнення Нефьодова новою владою

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    Система ProZorro, співавтором якої вважається Максим Нефьодов, стала одним з прапорів останніх п'яти років, так званих, реформ, - Макаренко - Екс-керівник митниці Макаренко оцінив ймовірність звільнення Нефьодова новою владою
    Система ProZorro, співавтором якої вважається Максим Нефьодов, стала одним з прапорів останніх п'яти років, так званих, реформ, - Макаренко

    У Нефьодова є амбіції. Сподіваюсь він прийшов не як фейковий керівник, - Макаренко

    Екс-керівник митниці Анатолій Макаренко вважає, що наразі складно говорити, чи можуть у майбутньому звільнити новопризначеного голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Гордон».  

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    За словами Макаренка, в оточенні президента, «вельми стримано ставляться до рішень уряду, якого вже майже немає».

    «У Нефьодова є амбіції. Сподіваюся, він прийшов не як фейковий керівник. Але одна справа бути управлінцем в соцмережах (це досить легко і комфортно), а інше - показувати результат, не виказуючи при цьому звичайну роботу митників за свої надзусилля», - зазначив Макаренко.

    Екс-керівник митниці говорить, що хоче аби Нефьодов добре працював.

    «Щиро хочу, щоб у нього вийшло. Митниця сьогодні дезорганізована, депрофессіоналізована і демотивована. Йде відверте мародерство її матеріально-технічної бази, рівень соціального захисту митників не гідний їх реальної діяльності», - стверджує екс-керівник митниці.

    Макаренко зазначає, що заробітна плата митників наразі – це «нікчемне грошове утримання».

    «Зараз говорять про введення механізму «провокації хабара». Так ось, на мій погляд, такий «механізм» на митниці вже введений – це нікчемне утримання її співробітників. Не може начальник відділу митного оформлення з 20-річним стажем мати зарплату 7,5 тисячі гривень і ходити по воді, як Ісус Христос. Держава злиденним грошовим утриманням та знищенням статусу митниці продукує корупцію в ній. Держава, віддаючи митницю під контроль силових структур, множить ці корупційні вертикалі», - впевнений Макаренко.

    Екс-очільник митниці стверджує, що знайомий з діяльністю Нефьодова на посаді першого заступника міністра економіки. «Система ProZorro, співавтором якої він вважається, стала одним з прапорів останніх п'яти років, так званих, реформ. В учасників держзакупівель ставлення до неї вельми неоднозначне, хоча це анітрохи не применшує достоїнств Нефьодова», - зауважує Макаренко і водночас задає питання: «Навіщо звичайне кадрове призначення так обставляти, особливо, якщо є рішення прем'єр-міністра, внутрішні домовленості та узгодження? У підсумку замість того, щоб робити справу, ми отримали шоу і витратили багато часу на показушні конкурси та судові тяжби», - вважає екскерівник митниці Макаренко.

    Як повідомлялося, уряд призначив Нефьодова главою Державної митної служби. 

    Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

    Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт»

     

     

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