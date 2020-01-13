Ексглава ради директорів банку: З топ-менеджменту Дельта Банку хочуть зробити «хлопчиків для биття»



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У банкрутстві Дельта Банку було кілька причин, одна з яких – загальна криза банківської системи, - ексглава ради директорів банку

Слідчі аналізують звинувачення на адресу власників і топ-менеджерів Дельта Банку, проте жодних доказів не надали, - Попова

До ліквідації Дельта Банку призвела низка об’єктивних причин і звинувачувати його колишніх власників та менеджмент немає підстав.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила колишня голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова.

«Впевнена, що Фонд (гарантування вкладів фізичних осіб - ред.) всі втрати віднесе «на рахунок» колишніх власників і топ-менеджменту. Це зовсім не так. Після введення тимчасової адміністрації ані колишні власники, ані колишній менеджмент не були допущені до управління, і вся відповідальність за збереження активів, обраний варіант захисту і реалізації активів покладений вже на ліквідаторів, тобто - на Фонд гарантування. Втриманням активу, захистом його у судах, стягненням і реалізацією вже п'ять років опікується Фонд», - зазначила Попова.

За словами ексголови ради директорів Дельта Банку, слідчі аналізують звинувачення на адресу власників і топ-менеджерів Дельта Банку, проте жодних доказів не надали, інакше справи були б уже у суді.

«Все побудовано на здогадках та гіпотезах. На твердженні, що я – голова ради директорів і, за статутом, відповідаю за всю діяльність банку. Що ось є певна (фактично - спростована) експертиза, яка говорить, що видача кредиту, який не повернули у визначений строк, - це є збиток банку, і що я - голова кредитного комітету, і тому відповідала за організацію всієї його діяльності. І, наостанок, що я виконала рішення кредитного комітету і підписала договір. Фактично виходить так, що слідство ставить мені у провину виконання моїх службових обов'язків, але чомусь кваліфікує це як розтрати. Тому висловлювати припущення про начебто виведення коштів у надмірних обсягах за кордон, безумовно, можна, але це не має нічого спільного з реальністю. За п'ять років розслідування такі факти вже б знайшли, але їх нема!», - переконана Попова.

За її словами, у банкрутстві Дельта Банку було кілька причин, одна з яких – загальна криза банківської системи.

«Під час так званого «банкопаду» зі 180 банків закрили майже половину, десь 90. Система втратила половину. Так, можливо, є запитання до системи? Що це були за правила і практики такі, що половина обвалилася? Як таке сталося? А якщо такі практики і правила існували у системі, то чому зараз вибірково призначають «хлопчиків для биття?». Чому, коли кажуть про «ідеальний шторм», мають на увазі лише держструктури? А комерційні банки були в якихось інших умовах? Наприклад, у нас понад третина кредитно-інвестиційного портфеля опинилося в зоні АТО і в Криму, а по решті портфеля катастрофічно впало повернення кредитів. Валютні кредити при потрійній девальвації просто зупинилися, гривневі теж ніхто не поспішав обслуговувати», - підсумувала Олена Попова.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року детективи НАБУ вручили підозри колишнім керівникам Дельта Банку, підозрюючи їх у розкраданні 4,4 млрд грн. Дельта Банк був визнаний недієздатним і ліквідований у жовтні 2015 року.

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