В Україні остаточно ліквідували ще один банк



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Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам ліквідованої фінустанови 993 млн грн

10 січня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав документи для державної реєстрації припинення банку «Демарк» як юридичної особи. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

10 січня Фонд гарантування завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів щодо банку «Демарк»: вкладникам виплачено 993, 6 млн грн, що становить 99,4% від загальної гарантованої суми.

Нагадаємо, чернігівський банк «Демарк» працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів згідно з класифікацією Національного банку України. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 29 вересня 2014 року. Процедура ліквідації банку «Демарк» почалася в січні 2015 року після рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії.

Нагадаємо, Фонд гарантування ліквідував банк Курченка.

Як повідомлялося, Ощадбанк планують повністю або частково приватизувати, однак до того часу банк потрібно «привести у форму». У 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб.