  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Відбувся остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, - НБУ

    • Розсилка
    Відбувся остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, - НБУ

    Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів

    У понеділок, 13 січня, відбувся остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    «З 13 січня 2020 клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN», - йдеться в ньому.

    Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів.

    У листопаді минулого року всі банки повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.

    Як повідомлялось, IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку.

    Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

    Для України IBAN складається з 29 букв і цифр: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.

    Національний банк банки держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ