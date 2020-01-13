Відбувся остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, - НБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів

У понеділок, 13 січня, відбувся остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

«З 13 січня 2020 клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN», - йдеться в ньому.

Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів.

У листопаді минулого року всі банки повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.

Як повідомлялось, IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку.

Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

Для України IBAN складається з 29 букв і цифр: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.