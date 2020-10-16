Експерт обурений тим, як використовується екологічний податок



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Експерт також наголосив: зараз кошти від екологічного податку спрямовуються до загального фонду бюджету

Держава має надати можливість підприємствам використовувати частину екоподатку на екомодернізацію, – вважає експерт

Кошти від екологічного податку не спрямовуються на природоохоронні заходи, і підвищення ставки податку не покращить екологічну ситуацію. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Сьогодні прямого зв’язку між екологічним податком та фінансуванням природоохоронних заходів немає. Тому це цинізм - вести дискусію так, що якщо ми підвищуємо екологічний податок, то стане повітря чистішим. Держава не розпоряджається цими коштами для природоохоронних заходів», – розповів Зінченко.

На його думку, для того, щоб кошти дійсно сприяли покращенню екологічної ситуації, держава має надати можливість підприємствам використовувати частину екоподатку на екомодернізацію.

«Треба надати можливість підприємствам зменшити нараховані суми екоподатку до 70% чи інший розмір на проєкти екомодернізації, якщо бізнес є успішним в екомодернізації, і ми бачимо успішність. Весь бізнес має стратегії сталого розвитку. Він має програми стимулювання природоохоронних заходів та екологічної модернізації», – вважає Зінченко.

Експерт також наголосив: зараз кошти від екологічного податку спрямовуються до загального фонду бюджету, в той час, як краще було б відраховувати їх у спеціальний фонд, щоб мати можливість використовувати за цільовим призначенням.

«Ми підтримуємо пропозиції забезпечити зарахування коштів екоподатку до спеціальних фондів з розподілом 70% на місцеві бюджети. Тому що підприємства розташовані у конкретних регіонах. Це питання сталого розвитку регіонів. Не потрібно збирати всі кошти до бюджету», – вважає Зінченко.

Раніше координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко заявила, що запропоноване урядом підвищення ставок екоподатку не призведе до поліпшення стану навколишнього середовища, ці кошти підуть на проїдання. За її словами, на екологічні заходи в проєкті бюджету-2021 мають намір спрямувати в 7 разів менше коштів, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, Американська торгова палата (АСС) раніше закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.