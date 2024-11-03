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Росія імпортує масло з Туреччини та ОАЕ, щоб стримати різке підвищення цін

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія імпортує масло з Туреччини та ОАЕ, щоб стримати різке підвищення цін
Росія імортує вершкове масло
фото з відкритих джерел

Різке підвищення цін в Росії викликало занепокоєння у громадян

Росія імпортує вершкове масло з Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Россільгоспнагляд повідомив, що поставки вершкового масла з ОАЕ розпочалися 18 жовтня, до цього часу такі поставки не здійснювалися.

На цей момент ОАЕ поставили до Росії 90 метричних тонн масла, а також у жовтні Росія почала імпортувати масло з Туреччини.

Росія прагне збільшити обсяги імпорту вершкового масла, щоб стабілізувати ціни та забезпечити доступність продукту на внутрішньому ринку.

За даними Російської служби статистики, з грудня минулого року ціна на брусок вершкового масла зросла на 25,7%.

Імпорт вершкового масла з Латинської Америки до Росії знизився цього року до 2,8 тис. тонн порівняно з 25 тис. тонн у 2014 році, зокрема через західні санкції.

Крім того, Білорусь, найбільший постачальник масла до Росії, цього року збільшила експорт на 9%, досягнувши обсягу в 110 тис. тонн.

До слова, після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Про це повідомляє The Moscow Times.

Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати.

Нагадаємо, Словаччина у серпні стала головним покупцем російських товарів серед усіх країн Європейського союзу, випливає з даних Євростату. У той же час найбільшим торговим партнером РФ залишається Німеччина.

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Теги: Білорусь росія санкції експорт імпорт БРІКС втрати підвищення цін

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