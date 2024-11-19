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Стало відомо, чому Чехія імпортує нафту і газ російського походження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, чому Чехія імпортує нафту і газ російського походження
Томаш Копечний розповів, що Чехія продовжує імпортувати нафту і газ російського походження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України розповів, як російська нафта потрапляє в Чехію

Чехія припинила прямі закупівлі газу з РФ, однак продовжує імпортувати енергоносії російського походження на європейських ринках. Причиною є те, що відстежити першоджерело технічно складно. Про це інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний.

«Що стосується газу й нафти, річ у тому, що коли справа доходить до імпорту, ми купуємо на європейському ринку. Ми не купуємо безпосередньо у «Роснефть» або якоїсь іншої російської компанії, і ніякі чеські компанії не купують це в них. Вони купують його на енергетичному ринку в Європі. Але це той факт, який дозволяє російським компаніям успішно продавати свою нафту і газ Чехії і при цьому не порушувати режим санкцій», – зауважив уповноважений чеського уряду з питань відновлення України.

Томаш Копечний додав, що інколи відстежити країну, яка видобуває викопні енергоносії практично нереально.

«Вони продають енергоносії через інших партнерів. Зрештою, це не так легко відстежити, як зброю, яка має свій ідентифікатор, щоб запобігати її поширенню», – зауважив чиновник.

Нагадаємо, російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного «мегавиробника». Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента Володимира Путіна на світових енергетичних ринках і економіці Росії під час війни.

Натомість Європарламент готується ухвалити резолюцію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, яким пропонує розширити список обмежень щодо «тіньового флоту» з метою заблокувати експорт російської нафти та зрідженого природного газу. 

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Теги: Чехія нафта газ росія

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