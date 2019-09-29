Експерт розповів про тонкощі та небезпеку купівлі в інтернеті



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Перед тим як придбати товар, уважно вивчіть інформацію про продавця

Зараз в Україні діють два основних закони, які захищають споживача здійсненні покупок через інтернет: Закон України «Про електронну комерцію» і Закон України «Про захист прав споживачів». Вони регулюють порядок покупки, оплати товару онлайн, його повернення в разі браку або ж просто невідповідності очікуванням покупця.

Олександр Голод, старший IT юрист в Legal IT Group розповідає в коментарі сайту «Сьогодні», що вищезгадані акти прописані так, щоб відстоювати права саме споживачів. А сама проблема криється в тому, що найчастіше їх виконання можна домогтися тільки через суд.

«Водночас не слід покладатися лише на закон. Перед тим як придбати товар, уважно вивчіть інформацію про продавця. Сайт повинен містити найменування продавця, його місцезнаходження та спосіб прийняття магазином претензій від покупців. Якщо ж на веб-сайті немає даних відомостей, то це повинно послужити приводом замислитися про благонадійність продавця. Коли купуєте побутову техніку, необхідно вимагати у продавця не тільки чек, але і експлуатаційні документи разом з гарантійним талоном. Без них великий ризик того, що ви купуєте контрафакт. Гарантійний талон також дозволить звернутися безпосередньо до виробника при виникненні проблем з товарами, минаючи непоступливих продавців», – радить Голод.

Він додає, що ще одним болючим питанням електронної комерції завжди було використання персональних даних покупців для трансляції нав’язливої реклами. Ніхто не має права цього робити без згоди самого покупця. Онлайн-магазини зловживають неуважністю покупців під час шопінгу і разом з підтвердженням замовлення отримують згоду на обробку персональних даних в цілях маркетингу. Але не варто забувати, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у людини завжди є право в будь-який момент відкликати таку згоду.

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