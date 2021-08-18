«Укрзалізниця» «злила» 2 млрд грн на посередницькій схемі – ЗМІ

Тільки за 20 місяців роботи схеми створене «Укрзалізницею» ТОВ «Енерго Збут Транс» завдало державі збитків на на 1,9 млрд грн

Створивши ТОВ «Енерго Збут Транс», «Укрзалізниця» як найбільший в країні споживач електроенергії, купувала енергоносій на 30-35% дорожче середніх цін на енергетичній біржі і на 25% дорожче цін у ProZorro. Викриття схеми правоохоронцями до жодних наслідків чи бодай відповідної реакції уряду не призвело – вона продовжує працювати, але вже з новими учасниками. Про це йдеться у статті антикорупційного експерта Володимира Даценка «Мегавати корупції: як УЗ «злила» 2 млрд грн на посередницькій схемі».

Наприкінці 2018 року державна АТ «Укрзалізниця» (УЗ) створила ТОВ «Енерго Збут Транс», щоб обійти зміни у законодавстві про ринок електроенергії, які вступлять у силу у 2019-го – згідно із законом, закупівлю енергоносія для УЗ необхідно буде проводити у системі ProZorro на конкурентних підставах.

Згодом ТОВ «Енерго Збут Транс» уклала контракт на постачання електроенергії зі своїм власником – «Укрзалізницею», без тендерів і жодних конкурсних процедур. Це дозволило УЗ після того, як запрацював ринок електроенергії, так прописувати тендерні вимоги до постачальників, що єдиною компанією, яка могла їх задовольнити залишалася її власна ТОВ «Енерго Збут Транс».

«За 2019-2021 роки «Укрзалізниця» оголосить 60 тендерів на закупівлю електроенергії очікуваною вартістю 33 млрд грн. Але умови тендеру такі, що ніхто, навіть великі компанії, не можуть зайти на тендер та виграти його. Торги не відбуваються, а значить «Укрзалізниця» може продовжувати працювати за старим контрактом з ТОВ «Енерго Збут Транс», – наголошує експерт.

Роль гаманців у схемі виконують ТОВ «Нова-Енергетична Компанія», ТОВ «Віто Енерджи», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Павер Інжирінг», ТОВ «Укренергоекспорт», ТОВ «Юнайтед Енерджі». Вони укладають контракти з державними компаніями ПАТ «Центренерго», КП «Київтеплоенерго», ДП «Оператор Ринку», ПрАТ «НЕК «Укренерго» та продають ТОВ «Енерго Збут Транс», яка продає електроенергію залізниці.

«У результаті цієї схеми Укрзалізниця купувала енергоносій на 30-35% дорожче середніх цін на енергетичній біржі і на 25% дорожче цін в ProZorro. Тобто, якби УЗ купувала електроенергію на ProZorro або за середніми цінами Української енергетичної біржі (УЕБ), вона могла б зекономити 3-3,5 млрд грн. І бажаючих постачати електроенергію для УЗ вистачало, але не було бажання самої УЗ», – пояснив Даценко.

Якби «Укрзалізниця» купувала електроенергію на ProZorro або за середніми цінами Української енергетичної біржі, вона могла б зекономити 3–3,5 млрд грн

Ситуацію не змінило відкриття НАБУ у травні 2020 року кримінального провадження, яке тільки за тільки за 20 місяців роботи цієї схеми нарахували збитків на 1,9 млрд грн.

«Звісно, що ця схема не могла існувати без відома органів правління компанії і поза полем зору уряду… Але після викриття схеми не відбувається нічого. Абсолютно нічого. Схема продовжує працювати. «Укрзалізниця» так само «не може» завершити бодай один тендер. А корупційна маржа нікуди не зникає. Всі і далі вдають, що нічого не помічають», – наголосив експерт.

Незважаючи на те, що Кабмін вносить зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії, якими додається окрема процедура - спеціальна сесія з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами, проводити спеціальну сесію аукціону з продажу електроенергії «Укрзалізниці» ніхто не поспішає.

«За наявною інформацією організатори корупційної схеми вже думають над тим, як все таки провести формальний тендер, але з новими учасниками. І обійтися без прямих договорів між УЗ і «Енергоатом». Якщо «Укрзалізниця» ризикне провести підставний тендер під свого постачальника і заключить договір, виникне формальна підстава не купувати електроенергію напряму. Тому цілком можливо, що навіть зміни в постанову уряду не спрацюють, або спрацюють лише на певний час. Відсутність покарання посадовців, які реалізують корупційний намір, обов’язково приводить до бажання цей намір повторити…» – наголосив Володимир Даценко.