«Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса

Пасажирам доводилось «робити шпагат», аби сісти у потяг чи вийти з нього

Компанія «Укрзалізниця» запустила новий комфортабельний потяг з Києва до Одеси та одразу опинилася в центрі скандалу. Розміри вагона не відповідали київському перону – між ними була велика відстань. Відповідне відео опублікував у Facebook блогер Олег Васильєв.

«Трохи не вгадали з платформою для посадки в поїзд 287 Київ – Одеса. Поїзд подали до першого перону. З огляду на менший розмір кузова вагонів міжнародного сполучення між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й з валізами. Вірогідно, що в Одесі буде така сама історія», – підписав блогер відео.

У ролику видно, як пасажирам доводиться буквально переносити маленьких дітей через велику відстань між вагоном і платформою, щоб ті не впали.

У коментарях користувачі зазначають, що такі поїзди варто було б подавати на низьку платформу або використовувати поміст.

Скріншот: Олег Васильєв/Facebook





Новий поїзд за маршрутом Київ – Одеса 9 серпня виїхав у перший свій рейс. Цей поїзд називають елітним через поліпшені умови в ньому. Зокрема, у кожному купе є умивальник, також у вагоні встановлені пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.



Місця в поїзді продають за принципом спільного вагона – два пасажири на купе. Вартість квитка на поїзд становить приблизно 807 грн.

Нагадаємо, що нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Раніше народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.