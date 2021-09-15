НКРЕКП всупереч правилам ЄС може обмежити конкуренцію при експорті електроенергії, – енергетична асоціація

ПЕАУ направила до НКРЕКП свої рекомендації щодо проекту постанови, щоб уникнути негативних наслідків для експорту електроенергії

За 8 місяців 2021 року Україна знизила експорт електроенергії на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року

Проєкт змін НКРЕКП до правил експорту електроенергії суперечить вимогам Європейського союзу і призведе до обмеження конкуренції.

Про це йдеться в листі Першої енергетичної асоціації України (ПЕАУ).

«Порядок не враховує особливостей функціонування енергосистеми України, зокрема щодо обмеження величини потужності максимально допустимого експорту з «Острова Бурштинської ТЕС». Крім того, Порядок розподілу не імплементував норми статті 61 НАК та статті 72 Регламенту ЄС від 24.07.2015 № 2015/1222», - йдеться в листі.

ПЕАУ направила до НКРЕКП свої рекомендації щодо проєкту постанови, щоб уникнути негативних наслідків для експорту електроенергії.

«Для забезпечення експорту електричної енергії на довгостроковій основі, пропонуємо доопрацювати Порядок розподілу щодо пріоритетності пропускної спроможності з найбільшим терміном її використання, зокрема, запровадити поетапний порядок зменшення фізичного права на передачу (ФПП): (добовий, місячний, річний), а також окремий порядок відшкодування зменшення річних/місячних ФПП, які були зменшені після добових аукціонів», – йдеться в листі асоціації.

Нагадаємо, раніше проєкт постанови щодо зміни правил експорту розкритикував Український комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

Як повідомлялося, за 8 місяців 2021 року Україна знизила експорт електроенергії на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 2,475 млрд кВт-год.