Стало відомо, чи якісне молоко п’ють українці та наскільки невдовзі подорожчає молочка

Озвучили, якої якості один із основних складників продуктової корзини українців

Якість промислового молока, поставленого на переробку, продовжує покращуватися. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Так, обсяг екстраґатунку за дев’ять місяців 2021 р. зріс на 6,8% проти аналогічного періоду 2020 р., та сягнув 716 тис. т, що відповідає 31,1% у загальній структурі.

Обсяг молока, зданого на переробку вищим ґатунком, зріс на 1,4% – до 658,8 тис. та складає 28,6% у загальній структурі.

«Поставки першого ґатунку зменшилися майже на чверть – до 823,7 тис. т (35,7% у структурі поставок на переробку), а другого – на 15,2% – до 99,2 тис. т (4,3% у загальній структурі)», – констатують в асоціації.

Як відомо, до 1 січня 2024 р. в Україні передбачено поступовий перехід на харчову переробку виключно екстраґатунку молока (кількість соматичних клітин (КСК) до 400 тис./мл, загальна бактеріальна забрудненість (ЗБЗ) до 100 тис./мл).

Із 1 січня 2023 р. на харчову переробку допускатимуть лише молоко, що відповідає параметрам екстра та вищого ґатунків (КСК до 400 тис./мл, ЗБЗ до 300 тис./мл).

Водночас ціни на молочку будуть зростати, в тім числі й через зростання вартості енергоресурсів. Про це зазначив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць. Частка енергоносіїв у структурі її собівартості складає 15%, а у виробників сухої, пастеризованої чи згущеної молочної продукції значно більше. Тож виробники будуть змушені підняти вартість молочки щонайменше на 10%.

Нагадаємо, молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.

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