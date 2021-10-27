Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця жовтня: коли чекати падіння курсу та наскільки

Серед іншого на курс впливатиме епідеміологічна ситуація

Долар в Україні незабаром може подешевшати до рекордної позначки у 26,1 гривні – вперше за останні півтора року. Про це пише «Обозреватель», наводячи прогнози кількох експертів.

За словами старшого аналітика «Альпарі» Вадима Іосуба, це може статися до кінця поточного місяця.

«Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні», – пояснив експерт.

За його словами, на це впливатиме відмова НБУ переглядати облікову ставку в умовах зростання інфляції та зниження прогнозу ВВП.

Керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин допускає незначну девальвацію вітчизняної валюти. Різких перепадів курсу він не прогнозує.

«Очікуємо коливання курсу у верхній межі торговельного діапазону 26,25-26,45 грн/$», – зазначає аналітик.

Шевчишин додає, що на гривню негативно впливатимуть епідеміологічна ситуація та високі ціни на енергоносії. Крім того, вплив матимуть і очікування, що з початком опалювального сезону енерготрейдерам і постачальникам усе ж доведеться вийти на ринок для імпорту газу і вугілля.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян прогнозує зниження курсу до 26,2 грн/$.

Втім, деякі експерти допускають, що американська валюта може здорожчати на 50 копійок. Аналітик RoboForex Андрій Гойлов пояснив, що через рішення НБУ втримати головну ставку на рівні 8,5%, прибутковість облігацій внутрішньої держпозики знизиться. Через це менше іноземців буде купувати папери, як наслідок, знизяться і надходження валюти.

«Імовірно, що наступного тижня гривня до долара США продовжить падіння до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи з усього, зміцниться до позначки 30,95», – прогнозує Гойлов.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Нагадаємо,раніше аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму.

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