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Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт
Сластьон зазначив, що причиною скорочення експорту стане зменшення врожаю
фото: АНТС

За прогнозами асоціації рівень врожайності зернових буде на рівні 34 млн тонн

За прогнозом Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у 2023 році українські аграрії зможуть експортувати не більше 20 млн тонн зернових. Про це розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон під час дискусійної панелі «Через війну РФ світу загрожує голод: в Україні зберуть менше зернових», яку організували Мережа захисту національних інтересів «ANTS» разом з Міжнародним центром української перемоги (ICUV).

«Цей сезон для аграріїв, я  маю на увазі посівну, буде надзвичайно складним, навіть складнішим за минулий рік. На щастя минулого року більшість сільгоспвиробників були вже готові до посівної, закупили добрива, насіння, частина сільгоспвиробників провели підживлення. Все було сплановано», – розповів Сластьон.

Він зазначив, що в цьому році експортний потенціал в Україні впаде в три рази. За його словами, причиною скорочення експорту стане зменшення цьогорічного врожаю.

«За прогнозами асоціації рівень врожайності зернових буде на рівні 34 млн тонн, це достатньо для внутрішнього виробництва. А от експортний потенціал впаде в три рази. І це буде не більше 20 млн тонн експорту. Це буде впливати і як на добробут сільгоспвиробників, так і на валютні надходження в країну і на економіку», – підкреслив експерт.

За його словами, цього року в Україні буде посіяно менше зернових, у зв'язку із низькою рентабельністю та відсутністю коштів у аграріїв, зокрема на закупівлю добрив.

Сластьон наголосив, що скорочення врожаю не вплине на внутрішньо продовольчу безпеку й Україна цього року буде забезпечена зерновими та олійними.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2023 році в Україні буде засіяно близько 22 млн га. 

За попередніми оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Теги: земля зерно Україна аграрії

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