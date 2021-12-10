Енергоспівтовариство розгляне скаргу ДТЕК на дії «Гарантованого покупця» за блокування виплати 3 млрд грн

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій

На думку міжнародної юридичної фірми Ashurst LLP, дії «Гарантованого покупця» та уряду містять низку порушень

Секретаріат Енергоспівтовариства розгляне скаргу ДТЕК ВДЕ на дії держпідприємства Гарантований покупець за дискримінаційне блокування виплати 3 млрд грн на адресу компанії, тоді як іншим гравцям ринку виплати були здійснені.

Про це говориться в листі юристів лондонського офісу міжнародної юридичної фірми Ashurst LLP, які звернулися в інтересах ДТЕК ВДЕ до Секретаріату Енергетичного співтовариства зі скаргою на допущені Гарантованим покупцем та Кабінетом Міністрів України порушення Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

На думку міжнародної юридичної фірми Ashurst LLP, дії Гарантованого покупця та Кабінету Міністрів України містять ознаки низки порушень Договору про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема, порушують існуючі заборони на: 1) будь-які дискримінаційні практики, 2) зловживання домінуючим становищем з боку Гарантованого покупця на ринку, 3) штучне створення перепон для створення стабільного інвестиційного клімату; 4) зниження частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Цією скаргою ДТЕК ВДЕ у передбаченому Договором про заснування Енергетичного співтовариства порядку просить Секретаріат вжити заходів до припинення триваючого невиконання Україною своїх зобов’язань.

У разі, якщо Рада Міністрів Енергетичного співтовариства встановить порушення Україною її зобов'язань, Рада міністрів Енергетичного співтовариства має право призупинити окремі права України за угодою, зокрема, призупинити право голосу, право відвідувати засідання.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.