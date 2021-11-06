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    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)

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    Діти спробували варіанти ланчів та поділилися враженнями - Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти спробували варіанти ланчів та поділилися враженнями
    фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

    50 дітей віком від 5 до 15 років допомогли обрати оптимальний варіант ланчбоксу та оцінити його складові

    «Укрзалізниця» запросила дітей співробітників пасажирського напрямку на дегустацію оновлених дитячих ланчбоксів, які незабаром з’являться в основному меню поїздів Інтерсіті+, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Для нас важливо протестувати на собі все, що ми пропонуємо нашим пасажирам, – каже керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Петровський – У цьому випадку ми пішли ще далі і перед запуском дитячого меню пригостили ним наших власних дітей, адже повністю впевнені, що все у ланчбоксі – якісне та смачне. Власне, зібраний зворотний зв’язок від підростаючого покоління залізничників підтвердив, що меню користуватиметься попитом. Далі нашою задачею залишається масштабувати цей досвід ще й на поїзди далекого сполучення».

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    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)
    фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

    50 дітей віком від 5 до 15 років, що були зареєстровані для участі своїми батьками, допомогли обрати оптимальний варіант ланчбоксу та оцінити його складові: омлет із дитячими міні-сосисками, сиром «чеддер» і зеленим горошком, кукурудзу у вершковому соусі та шарлотку з яблуками.

    Зазначимо, що основним постачальником харчування у WOG Cafe на борту потягів Інтерсіті+ є австрійська кейтерингова компанія Dо&Cо, яка спеціалізується на розробці харчування для авіаперевізників, зокрема Fly Dubai, Austrian Airlines, Turkish Airlines.

    «Укрзалізниця» має намір повністю оновити меню ланчбоксів на бортах Інтерсіті+ до старту нового сезону перевезень у грудні. Вартість будь-якого ланчбоксу становитиме 150 грн, замовити їх можна як під час оформлення квитка онлайн або в касі, так і на борту Інтерсіті+.

    Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» з 4 листопада відновила курсування поїзда №67/68 сполученням Київ–Варшава після перерви тривалістю у півтора року.

    До слова, з минулого тижня українці можуть отримати щеплення і перевіритися на Covid-19 прямо на вокзалах.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця». Компанію тимчасово очолив Олександр Камишін.

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    Теги: діти Укрзалізниця харчування Олександр Петровський
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    Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)