Діти залізничників обирали дитяче бортове меню для пасажирів (фото)

50 дітей віком від 5 до 15 років допомогли обрати оптимальний варіант ланчбоксу та оцінити його складові

«Укрзалізниця» запросила дітей співробітників пасажирського напрямку на дегустацію оновлених дитячих ланчбоксів, які незабаром з’являться в основному меню поїздів Інтерсіті+, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Для нас важливо протестувати на собі все, що ми пропонуємо нашим пасажирам, – каже керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Петровський – У цьому випадку ми пішли ще далі і перед запуском дитячого меню пригостили ним наших власних дітей, адже повністю впевнені, що все у ланчбоксі – якісне та смачне. Власне, зібраний зворотний зв’язок від підростаючого покоління залізничників підтвердив, що меню користуватиметься попитом. Далі нашою задачею залишається масштабувати цей досвід ще й на поїзди далекого сполучення».

50 дітей віком від 5 до 15 років, що були зареєстровані для участі своїми батьками, допомогли обрати оптимальний варіант ланчбоксу та оцінити його складові: омлет із дитячими міні-сосисками, сиром «чеддер» і зеленим горошком, кукурудзу у вершковому соусі та шарлотку з яблуками.

Зазначимо, що основним постачальником харчування у WOG Cafe на борту потягів Інтерсіті+ є австрійська кейтерингова компанія Dо&Cо, яка спеціалізується на розробці харчування для авіаперевізників, зокрема Fly Dubai, Austrian Airlines, Turkish Airlines.

«Укрзалізниця» має намір повністю оновити меню ланчбоксів на бортах Інтерсіті+ до старту нового сезону перевезень у грудні. Вартість будь-якого ланчбоксу становитиме 150 грн, замовити їх можна як під час оформлення квитка онлайн або в касі, так і на борту Інтерсіті+.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» з 4 листопада відновила курсування поїзда №67/68 сполученням Київ–Варшава після перерви тривалістю у півтора року.

До слова, з минулого тижня українці можуть отримати щеплення і перевіритися на Covid-19 прямо на вокзалах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця». Компанію тимчасово очолив Олександр Камишін.

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