Франція надасть Україні пільговий кредит: скільки отримаємо

На суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до 100 млн євро на пільгових умовах. Про це повідомило міністерство фінансів України.

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду держбюджету.

Згідно з умовами, на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною і Французьким агентством розвитку.

Нагадаємо, Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

Також Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.