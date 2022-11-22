Світовий банк надав Україні $60 млн: на що підуть кошти

Виділені Світовим банком кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників держорганів та освітніх установ

З наданих коштів $50 млн – від Міжнародної асоціації розвитку, решта $10 млн – як гарантії від Латвії

Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 22 листопада до Державного бюджету України надійшло $60 млн фінансування від Світового банку. З цих коштів $50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта $10 млн – як гарантії від Латвії.

«Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Зазначені позики надано за Угодою про надання Україні фінансування в межах спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Строк погашення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку – 10 років з чотирирічним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25%, комісія за зобов’язання – 0,25% річних від незнятого залишку. Строк погашення кредиту від Латвії – 18,5 року з чотирирічним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25% та комісія за зобов’язання – 0,25%.

Нагадаємо, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

До слова, раніше стало відомо, що як мінімум 5 млн людей в Україні втратили роботу через війну.