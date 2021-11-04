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    Економіка та фінанси

    Німеччина оцінила перспективи запуску «Північного потоку – 2» до кінця року

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    Будівництво &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; завершилося у вересні - Німеччина оцінила перспективи запуску «Північного потоку – 2» до кінця року
    Будівництво «Північного потоку – 2» завершилося у вересні
    Фото з відкритих джерел

    На даний момент триває процес сертифікації «Північного потоку – 2»

    Німеччина навряд чи почне отримувати паливо через газопровід «Північний потік 2» до кінця 2021 року, оцінив у розмові з «Известиями» перспективи запуску проєкту голова комітету з економіки та енергетики бундестагу Клаус Ернст.

    «Той факт, що Федеральне міністерство економіки дійшло висновку, що «Північний потік – 2» не загрожує безпеці поставок у Німеччині та ЄС – важлива і правильна думка, яку я поділяю», сказав Ернст. При цьому він засумнівався, що ФРН почне одержувати газ через газопровід до кінця цього року.

    На його думку, для цього є дві причини. Насамперед Федеральне мережеве агентство ФРН (BNetzA) має до початку січня 2022 року вирішити питання сертифікації проєкту. «Після цього Єврокомісія має ще чотири місяці, щоб винести свій вердикт», – сказав депутат.

    Як вважають представники BNetzA, Єврокомісія не має права накласти вето. Проте BNetzA «має максимально можливо враховувати думку ЄК», уточнили в німецькому відомстві.

    Раніше в міністерстві економіки та енергетики ФРН заявили, що процес сертифікації «Північного потоку – 2» триває, дата закінчення процедури поки що невідома.

    3 листопада агентство Bloomberg повідомило, що сертифікація «Північного потоку – 2» може затягнутися і завершитися 8 травня 2022 року. Це станеться у тому випадку, якщо Єврокомісія (ЄК) витратить на розгляд питання максимально можливий для таких процедур час – чотири місяці.

    Будівництво «Північного потоку – 2» завершилося 10 вересня.


    Раніше повідомлялося, що Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу

    Водночас США заявили, що мають намір разом із зарубіжними союзниками добиватися зміцнення енергетичної безпеки України, а також скорочення ризиків, які надходять на адресу Києва від газопроводу «Північний потік – 2».

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    Теги: Північний потік-2
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    Німеччина оцінила перспективи запуску «Північного потоку – 2» до кінця року