Німеччина оцінила перспективи запуску «Північного потоку – 2» до кінця року

На даний момент триває процес сертифікації «Північного потоку – 2»

Німеччина навряд чи почне отримувати паливо через газопровід «Північний потік – 2» до кінця 2021 року, оцінив у розмові з «Известиями» перспективи запуску проєкту голова комітету з економіки та енергетики бундестагу Клаус Ернст.

«Той факт, що Федеральне міністерство економіки дійшло висновку, що «Північний потік – 2» не загрожує безпеці поставок у Німеччині та ЄС – важлива і правильна думка, яку я поділяю», – сказав Ернст. При цьому він засумнівався, що ФРН почне одержувати газ через газопровід до кінця цього року.

На його думку, для цього є дві причини. Насамперед Федеральне мережеве агентство ФРН (BNetzA) має до початку січня 2022 року вирішити питання сертифікації проєкту. «Після цього Єврокомісія має ще чотири місяці, щоб винести свій вердикт», – сказав депутат.

Як вважають представники BNetzA, Єврокомісія не має права накласти вето. Проте BNetzA «має максимально можливо враховувати думку ЄК», уточнили в німецькому відомстві.

Раніше в міністерстві економіки та енергетики ФРН заявили, що процес сертифікації «Північного потоку – 2» триває, дата закінчення процедури поки що невідома.

3 листопада агентство Bloomberg повідомило, що сертифікація «Північного потоку – 2» може затягнутися і завершитися 8 травня 2022 року. Це станеться у тому випадку, якщо Єврокомісія (ЄК) витратить на розгляд питання максимально можливий для таких процедур час – чотири місяці.

Будівництво «Північного потоку – 2» завершилося 10 вересня.



Раніше повідомлялося, що Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу

Водночас США заявили, що мають намір разом із зарубіжними союзниками добиватися зміцнення енергетичної безпеки України, а також скорочення ризиків, які надходять на адресу Києва від газопроводу «Північний потік – 2».