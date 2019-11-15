Гібридні інвестиції. Глава СБУ розказав про загрози економічній безпеці держави



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Баканов запевняє, що перед розробниками нового закону про СБУ ставив одне завдання, «щоб слів «економіка» і «корупція» взагалі не було використано в тексті»

У СБУ пояснили, як спецслужба має опікуватись економічною безпекою

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, щоб ефективно захищати Україну, спецслужба має опікуватись економічною безпекою.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Хоча, на думку керівника спецслужби, «питання не в тому, які в тебе функції, питання в тому, яким чином ти користуєшся ними».

«Якщо ми візьмемо розвідспільноту, аналогічні Службі безпеки органи Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі і навіть країн Балтії, у них є функція економічного аудиту, є антикорупційна функція. Насправді навіть ті країни, які сьогодні не мали такої функції в своїх безпекових органах, їх вводять, тому що експансія через інвестиції створює реальну загрозу нацбезпеці. Це може призвести до будь-яких наслідків», - наголошує Баканов.

Водночас, Баканов запевняє, що перед розробниками нового закону про СБУ ставив одне завдання, «щоб слів «економіка» і «корупція» взагалі не було використано в тексті».

«І з цим завданням майже впоралися, мені здається, там тільки один раз слово «корупція» звучить – у розділі про принципи діяльності Служби безпеки написано «нульова толерантність до корупції працівників Служби безпеки України», - задоволений керівник відомства.

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