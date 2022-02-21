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    Економіка та фінанси

    Головна проблема податків – фіскальна служба збирає їх у непередбачуваний спосіб – бізнес-омбудсмен

    Ващук вважає, що держава повинна планувати економічне зростання у довгостроковій перспективі, і відмовитися від бажання наповнити бюджет &laquo;тут і зараз&raquo; - Головна проблема податків – фіскальна служба збирає їх у непередбачуваний спосіб – бізнес-омбудсмен
    Ващук вважає, що держава повинна планувати економічне зростання у довгостроковій перспективі, і відмовитися від бажання наповнити бюджет «тут і зараз»

    Вибухи непередбачуваності у штрафах, у всяких інших процесах – це основне джерело занепокоєння бізнесу – Ващук

    Податки в Україні не є найвищими у Европі, але вони мають одну головну проблему – їх збирають у дуже непередбачуваний спосіб, тому що владі потрібно скачати якомога більше грошей у бюджет тут і зараз. Про це заявив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, коментуючи тиск на бізнес, організований українською владою.

    «В Україні податки не є надзвичайно високими порівняно з іншими країнами чи то Європи, чи Північної Америки. Але вони збираються в дуже непередбачуваний спосіб», – зазначив Ващук у ефірі телеканалу «Україна 24».

    На його думку, основна проблема української системи – те, що податкова, замість того, аби працювати з бізнесом і спільно забезпечувати економічне зростання України, займається виключно перевиконанням місячних планів, і заради цього виконання вдається подекуди до відвертого тиску на бізнес.

    «Вибухи непередбачуваності у штрафах, у всяких інших процесах – це основне джерело занепокоєння бізнесу, як українського, так і іноземного. Мені здається, держава, податкова та митна служба мають бути націлені на те, щоб сприяти кровообігу грошей в економіці, а не просто виконувати миттєві місячні норми. Це забезпечить впевненість бізнесу у кліматі, в якому вони працюють», – підкреслив Ващук.

    Він висловив переконання, що держава повинна планувати економічне зростання у довгостроковій перспективі, і відмовитися від бажання наповнити бюджет «тут і зараз».

    «Коли немає довготермінового планування, держава перебивається від місяця до місяця, щоб якось виплачувати платню державним службовцям і пенсії громадянам. А люди, які працюють у податкових структурах, розуміють, що вони мусять витиснути гроші з бізнесу», – резюмував бізнес-омбудсмен.

    Теги: податки бюджет бізнес фіскальна служба
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    Головна проблема податків – фіскальна служба збирає їх у непередбачуваний спосіб – бізнес-омбудсмен