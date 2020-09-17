Гончаренко про відставку міністра фінансів: «слуги» хочуть зірвати отримання допомоги від МВФ



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Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко

Нардеп пояснив, чому депутати Коломойського ініціюють відставку міністра фінансів

Український олігарх Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зірвання домовленостей з МВФ. Таке переконання висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«План простий і продиктований інстинктом самозбереження: ізоляція України від міжнародних союзників є для Коломойського єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності», - пояснює він.

З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через Мінфін, саме тому це відомство опинилося у центрі уваги.

«Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра», - написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко. «Це регулярно роблять Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк-Василевська та інші. Цікаво, що фактично завжди ці випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо Приватбанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним Заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником у цій битві опинилась вся Україна», - резюмував депутат.

Як відомо, ряд депутатів подали до Верховної Ради проект постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн через так звані «скрутки» - операції з протиправного формування ПДВ. Проте в кулуарах Ради пояснюють, що деякі нардепи вимагають змістити Марченко через те, що він відмовляється брати на посади рекомендованих людей «по дзвінку».