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    Економіка та фінанси

    Гончаренко про відставку міністра фінансів: «слуги» хочуть зірвати отримання допомоги від МВФ

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    Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко - Гончаренко про відставку міністра фінансів: «слуги» хочуть зірвати отримання допомоги від МВФ
    Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко

    Нардеп пояснив, чому депутати Коломойського ініціюють відставку міністра фінансів

    Український олігарх Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зірвання домовленостей з МВФ. Таке переконання висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

    «План простий і продиктований інстинктом самозбереження: ізоляція України від міжнародних союзників є для Коломойського єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності», - пояснює він.

    З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через Мінфін, саме тому це відомство опинилося у центрі уваги.

    «Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра», - написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

    Депутати з пулу Комойського вже не вперше атакують Марченка, нагадав Олексій Гончаренко. «Це регулярно роблять Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк-Василевська та інші. Цікаво, що фактично завжди ці випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо Приватбанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним Заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником у цій битві опинилась вся Україна», - резюмував депутат.

    Як відомо, ряд депутатів подали до Верховної Ради проект постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн через так звані «скрутки» - операції з протиправного формування ПДВ. Проте в кулуарах Ради пояснюють, що деякі нардепи вимагають змістити Марченко через те, що він відмовляється брати на посади рекомендованих людей «по дзвінку».

    Мінфін Ігор Коломойський МВФ міністр Олексій Гончаренко Олександр Дубінський Сергій Марченко
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