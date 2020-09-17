У разі скасування зелених тарифів постраждає бізнес і домогосподарства, — юрист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Постраждають абсолютно всі гравці ринку»

У разі скасування зелених тарифів в Конституційному суді, яке ініціювали підконтрольні олігарху Ігорю Коломойському депутати, постраждає як великий бізнес так і домогосподарства з сонячними електростанціями.

Про це під час конференції заявив радник юридичної компанії «Арцінгер», адвокат, який в суді представлятиме інтереси галузі відновлюваної енергетики, Ярослав Чекер.

«Постраждають абсолютно всі гравці ринку, в тому числі і домогосподарства. Тому що власне буде скасовано сам механізм зеленого тарифу, надбавки до зеленого тарифу, більшість статей, які регулюють зелений тариф, будуть визнані неконституційними», - сказав Чекер.

Він розповів, що в поданні депутатів мова йде про саме про повноваження Верховної Ради України регулювати розмір «зеленого» тарифу та надбавку за місцеву складову, і саме тому це стосується не тільки великого бізнесу, а й домогосподарств з сонячними електростанціями. Адже неможливо уявити ситуацію, що повноважень встановлювати зелений тариф великим гравцям не було, а домогосподарствам - були.

«Повноваження у єдиного органа законодавчої влади або були (в що ми віримо та наполягаємо на їх наявності, проконсультувавшись з конституційними експертами провідних наукових шкіл України), або їх не було, третього не дано», - зазначив Чекер.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.