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    Економіка та фінанси

    Україна цьогоріч вже виплатила 166 млрд грн боргів

    • Розсилка
    Україна цьогоріч вже виплатила 166 млрд грн боргів

    Мінфін готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня

    З початку року Україна виплатила 166 мільярдів гривень боргів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

    «Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ у гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн. Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня», - йдеться в повідомленні.

    У міністерстві нагадують, що платежі з погашення державного боргу за січень - квітень склали близько 126,9 млрд грн, або 98,1% від уточненого плану на цей період.

    Витрати з обслуговування держборгу за цей період склали близько 39 млрд грн, або 99,9% від уточненого плану.

     Нагадаємо, раніше Мінфін знизив ставки за цінними паперами.

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