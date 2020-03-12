«Харківміськгаз» пояснив, для кого діятиме мінімальна плата за доставку газу



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Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні

НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом. Розмір мінімального платежу в Харкові, для клієнтів АТ «Харківміськгаз» становитиме від 1,17 грн до 9,42 грн на місяць.

06 березня Регулятор схвалив постанову, яке передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання.

Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.