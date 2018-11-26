«Хмельницькгаз збут» пояснив, чому зростає його борг перед «Нафтогазом»



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В компанії стверджують, що заборгованість збільшується через неможливість зібрати повну сплату за наданий споживачам газ

Споживачі газу Хмельниччини днями вперше отримали платіжки із зазначенням обсягу використаного палива в стандартних умовах. Якщо, відповідно до нормативних документів, дана вимога для усіх інших категорій застосовувалася ще з 2015 року, то побутові клієнти і надалі протягом трьох років сплачували за газ, зафіксований лічильником в робочих умовах. Тож така недостовірність в обліку не дає можливості зібрати повну фактичну оплату за використаний газ та призвела до 194 млн грн боргу «Хмельницькгаз збуту» перед державним монополістом НАК «Нафтогаз України».

Однак, НКРЕКП на своєму засіданні заборонила операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов, що унеможливлює проведення об’єктивних та прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, зазначають у «Хмельницькгаз збуті», держрегулятор даним рішенням також суперечить вимогам власних нормативних документів, - зокрема, Кодексу ГРС, а головне - ЗУ «Про ринок природного газу».

Наразі «Хмельницькгаз збут» в кожному особовому рахунку зазначив інформацію щодо різниці в об’ємах спожитого газу в стандартних та робочих умовах з моменту дії нормативних документів: з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Адже правомірність застосування даних коригувань обсягів використаного газу підтверджена рядом нормативних документів, однак проведення раніше таких розрахунків відтягувалося через рішення державних органів влади. Натомість, в свою чергу, оптовий постачальник газу «Нафтогаз України» весь цей період продавав необхідні обсяги газу населенню області виключно з приведенням до стандартних умов, що поставило «Хмельницькгаз збут» в дискримінаційні умови та стало основою для багатомільйонних боргів.

«Станом на 1 листопада борг нашої газопостачальної компанії перед «Нафтогазом» сягнув 479 млн грн. Тому неважко уявити, на скільки ще зростуть борги за опалювальний період, адже на цей час припадає більше 80% поставок газу, - інформує директор Олександра Панькевич. – Тому якщо ми отримуємо газ в стандартних кубах, то й повинні відповідно постачати споживачеві при цих умовах. Адже, за три роки різниця між реально спожитим, але не оплаченим клієнтами газом сягнула критичної межі – 194 млн грн. Відтак, лише рівні умови для усіх категорій споживачів з приведенням обсягів використаного газу до стандартних умов, внесуть справедливість та сприятимуть фактичному обліку».

Загальновідомою властивістю природного газу є зменшення об’єму при охолодженні і збільшенні при нагріванні. Тобто, важливу роль при обліку газу відіграє температура повітря. Тому для коректних розрахунків газ для потреб населення також має бути приведений до стандартних умов, як і для всіх інших категорій споживачів. Зокрема, і бюджетні установи – дитячі садочки, школи, лікарні тощо отримують та сплачують за газ із застосуванням стандартних умов.

Наразі підставою для рахунків побутовим споживачам із зазначенням обсягу спожитого газу в стандартних кубах стало прийняття Постанови КМУ №867 із зазначенням умови гарантованих поставок газу - недопущення росту заборгованості ТОВ «Хмельницькгаз збуту» перед НАК «Нафтогаз України».

Тому борги, починаючи з грудня 2015 року по вересень 2018 року, накопилися з незалежних від ТОВ «Хмельницькгаз збут» причин, наголошують у компанії. Відтак, постачальник звертається до органів влади щодо невідкладного всебічного вирішення проблеми даної заборгованості.

В свою чергу, Асоціація газового ринку України, вивчивши ситуацію, звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами. Адже такі дії, підкреслюють у «Хмельницькгаз збуті», свідомо гальмують реформи на ринку газу, а також спотворюють розрахунки та односторонньо дискримінують учасників ринку.