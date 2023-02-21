Російська влада готує масову мобілізацію студентів на війну – розвідка

Як припускають в розвідці, імовірно мобілізацію в Росії буде проведено до 1 квітня

У Росії створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам

У Росії тривають заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Влада країни-агресорки має намір масово мобілізувати студентів очної форми навчання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними розвідки, у Росії створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам.

«Керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на дільницях оповіщення», – йдеться в повідомленні розвідки.

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Вказано, що до цієї роботи планується залучати громадян, які «офіційно не підлягають мобілізації». «При цьому, в Томському політехнічному університеті включення до складу «дільниць» відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників», – зазначено в повідомленні.

Відомо, що керувати «дільницями» призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

У ГУР звертають увагу, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено.

Як припускають в розвідці, імовірно мобілізацію в Росії буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу, а в разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

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Нагадаємо, Росія готується кинути в Україну стратегічний резерв чисельністю 150-200 тис. військових і сили вже поступово вводять в бойові дії.