У Криму в районі Балаклавської ТЕС прогриміли вибухи

Місцеві пишуть про відсутність світла у Фіоленті

Сьогодні зранку, 1 лютого, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи у районі Балаклавської ТЕС. Про це повідомив гауляйтер Севатополя Михайло Развожаєв.

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Він поскаржився на нову атаку дронів. Російська ППО нібито збила безпілотник в районі Балаклавської ТЕС.

Окупаційна влада стверджує, що ніяких пошкоджень об'єкта немає. «Сьогодні вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі», - заявив Развожаєв.

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У спробі завдати удару по «важливих для Севастополя об'єктах» він звинуватив Україну. Разом з тим місцеві пишуть про відсутність світла у Фіоленті

Нагадаємо, вчора російська окупаційна влада Севастополя заявила про «атаку безпілотників» і роботу ППО.