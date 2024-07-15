Замах на Трампа вплинув на курс долара: чого ще чекають світові інвестори

Інвестори чекають на збільшення шансів Трампа на виборах у США

Інвестори оцінюють вплив замаху на Дональда Трампа на світову економіку, а ситуація із доларом – неоднозначна

Світові інвестори уважно стежать за розвитком подій у Сполучених Штатах після того, як у вихідні було поранено Трампа, а от курс долара уже відреагував. Про це пише сьогодні, 15 липня, агенція France-Presse (AFP).

Зараз увага також прикута до важливої ​​зустрічі вищого керівництва Китаю в Пекіні, на якій покладаються надії у зв'язку з можливими заходами щодо стимулювання другої економіки світу, зростання якої у другому кварталі поточного року виявилося нижчим за очікуване.

Усі останні години інвестори пильно стежать за розвитком подій у Сполучених Штатах після того, як минулої суботи на мітингу перед передвиборним з'їздом Республіканської партії стріляли в експрезидента Трампа. Хоча останніми тижнями шанси на його перемогу над чинним президентом Джо Байденом зростали, замах надав їм додаткового імпульсу, зазначає AFP.

Спостерігачі вважають, що перемога Трампа може призвести до зниження корпоративних податків, що призведе до зростання прибутку компаній, але також і до зростання напруженості у відносинах з Китаєм та можливого введення нових американських торгових мит щодо КНР.

На думку Катрін Елл з Moody's Analytics, «замах може призвести до тимчасового зростання рейтингу Трампа в опитуваннях, але може змінитися до листопада».

«Очікується, що фінансові ринки незабаром знову зосередяться на Федеральній резервній системі і ймовірності зниження процентної ставки у вересні, що росте», – додала вона.

«Перемога Трампа завдасть шкоди економіці Китаю, враховуючи, що виробництво та експорт сприяють відновленню. Трамп раніше зазначив, що під його керівництвом проти Китаю буде введено низку значних торговельних бар’єрів» – переконана Катрін Елл.

Незважаючи на постріли в Пенсільванії, долар виріс на ранкових торгах в Азії після послаблення минулого тижня. На фондових ринках спостерігається різноспрямована динаміка. У Гонконгу, Шанхаї, Сеулі, Тайбеї та Джакарті показники знизилися, а в Сіднеї, Сінгапурі, Манілі та Веллінгтоні зросли.

До слова, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» ексочільника США Дональда Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.